Bremen optimistisch wegen Boniface-Ausfall

Sollte Neuzugang Victor Boniface (24) mit Nigeria zum Afrika-Cup reisen, droht Werder Bremen ein Ausfall von bis zu vier Spielen. „Er möchte sich bei uns für das Turnier empfehlen“, erklärt Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer der ‚Deichstube‘. Die Bremer sehen das Turnier also eher als Motivation für den Angreifer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenn Boniface das Ticket bekommt, muss er zuvor gute Leistungen für Werder gezeigt haben. Momentan ist er im Gegensatz zu Teamkollege Felix Agu (25) nicht für die Super Eagles nominiert, zählt aber grundsätzlich zum festen Kreis. „Sollte er dabei sein, ist unser Kader für die Zeit ohne ihn auch so breit genug aufgestellt“, ergänzt Niemeyer. Auch aufgrund seiner Verletzungshistorie will man in Bremen behutsam mit Boniface umgehen.