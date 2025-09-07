Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bremen optimistisch wegen Boniface-Ausfall

von Aaron Schlütter - Quelle: Deichstube
1 min.
Victor Boniface im Training bei Werder Bremen @Maxppp

Sollte Neuzugang Victor Boniface (24) mit Nigeria zum Afrika-Cup reisen, droht Werder Bremen ein Ausfall von bis zu vier Spielen. „Er möchte sich bei uns für das Turnier empfehlen“, erklärt Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer der ‚Deichstube‘. Die Bremer sehen das Turnier also eher als Motivation für den Angreifer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenn Boniface das Ticket bekommt, muss er zuvor gute Leistungen für Werder gezeigt haben. Momentan ist er im Gegensatz zu Teamkollege Felix Agu (25) nicht für die Super Eagles nominiert, zählt aber grundsätzlich zum festen Kreis. „Sollte er dabei sein, ist unser Kader für die Zeit ohne ihn auch so breit genug aufgestellt“, ergänzt Niemeyer. Auch aufgrund seiner Verletzungshistorie will man in Bremen behutsam mit Boniface umgehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Afrika-Cup
Bremen
Victor Boniface

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Afrika-Cup Afrika-Cup
Bremen Logo SV Werder Bremen
Victor Boniface Victor Boniface
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert