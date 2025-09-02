Bremer Vorsicht bei Boniface

Beim SV Werder Bremen will man Leih-Stürmer Victor Boniface aufgrund seiner Verletzungsgeschichte nicht direkt verheizen. „Wir wissen um die Problematik, haben uns ein umfangreiches Bild verschafft“, verspricht Manager Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘, „wir haben einen Medical Check mit unseren Leuten in Leverkusen durchgeführt und ihn unter die Lupe genommen. Er kennt seinen Körper sehr gut und weiß, wie mit ihm umzugehen ist. Es wird sicher bei ihm auch um Belastungssteuerung gehen.“

Der Hintergrund: Vor eineinhalb Wochen nahm der AC Mailand nach dem Medizincheck des Angreifers Abstand von der Verpflichtung. Boniface hat mit seinen 24 Jahren bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich (2018/19 und 2020/21 bei Bodö/Glimt). Auch bei Bayer Leverkusen fiel der Nigerianer immer wieder wegen kleinerer Verletzungen aus. Fritz sagt weiter: „Was in Mailand war, weiß ich nicht. Wir müssen es für uns bewerten. Bei jedem Transfer gibt es Risiken, jeder Spieler kann ausfallen. Wir sind von seinem Fitness-Zustand überzeugt, er hat die komplette Vorbereitung mitmachen können. Er steht voll im Saft.“