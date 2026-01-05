HSV oder Bremen: Downs vor schneller Entscheidung

Angreifer Damion Downs will möglichst schnell wechseln. Wie die ‚Deichstube‘ berichtet, steht der 21-Jährige vor einer zeitnahen Entscheidung, ob es zum SV Werder Bremen oder dem Hamburger SV geht. Dem Vernehmen nach hat der HSV aktuell die etwas besseren Karten.

Aber auch an der Weser machen sich die Verantwortlichen Hoffnung darauf, den Zuschlag zu erhalten. Laut der ‚Deichstube‘ prüft der SVW aber auch andere Optionen wie Nelson Weiper (20/Mainz 05) und Fraser Hornby (26/SV Darmstadt 98) für den Mittelsturm. Dort wird ein Kaderplatz frei, da die Leihe von Victor Boniface (25) vor dem Abbruch steht.

Für Downs steht im Mittelpunkt, Spielpraxis zu sammeln, um sich für die bevorstehende Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten zu empfehlen. Dort will der junge Stürmer mit den USA teilnehmen. In der letzten Länderspielphase 2025 wurde Downs nicht berücksichtigt, was vor allem mit mangelnder Spielpraxis beim FC Southampton zusammenhing. Für die Saints kommt Downs seit Sommer wettbewerbsübergreifend nur auf 395 Einsatzminuten.