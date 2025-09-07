Stuttgart-Talent auf dem Sprung

Nach dem Mega-Transfer von Nick Woltemade (23/Newcastle United) scheint der VfB Stuttgart nun ein großes Talent zu verlieren. Laut der ‚as‘ ist sich Mittelfeldspieler Efe Korkut (19), dessen Vertrag nur noch bis 2026 läuft, bereits vollständig mit Athletic Bilbao einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Basken scouten den Sohn des ehemaligen Bundesliga-Trainers Tayfun Korkut bereits seit Monaten. Weil der türkische U19-Nationalspieler im Baskenland geboren wurde, fällt er in das Schema von Bilbao. In der Stuttgarter U19 machte Korkut mit guten Leistungen auf sich aufmerksam, zudem konnte er in drei Regionalliga-Einsätzen für die Stuttgarter Amateure bereits ein Tor beisteuern.