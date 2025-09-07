Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Stuttgart-Talent auf dem Sprung

von Aaron Schlütter - Quelle: as
Alexander Wehrle zieht die Mundwinkel nach unten @Maxppp

Nach dem Mega-Transfer von Nick Woltemade (23/Newcastle United) scheint der VfB Stuttgart nun ein großes Talent zu verlieren. Laut der ‚as‘ ist sich Mittelfeldspieler Efe Korkut (19), dessen Vertrag nur noch bis 2026 läuft, bereits vollständig mit Athletic Bilbao einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Basken scouten den Sohn des ehemaligen Bundesliga-Trainers Tayfun Korkut bereits seit Monaten. Weil der türkische U19-Nationalspieler im Baskenland geboren wurde, fällt er in das Schema von Bilbao. In der Stuttgarter U19 machte Korkut mit guten Leistungen auf sich aufmerksam, zudem konnte er in drei Regionalliga-Einsätzen für die Stuttgarter Amateure bereits ein Tor beisteuern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Athletic Club
Stuttgart
Efe Korkut Martín

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Athletic Club Logo Athletic Bilbao
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Efe Korkut Martín Efe Korkut Martín
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert