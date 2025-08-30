Mega-Summe: VfB verkauft Woltemade an Newcastle

Spätestens nach der U21-EM dominierte kein Spieler die deutschen Schlagzeilen so sehr wie Nick Woltemade. Allen voran der FC Bayern wollte den Schlaks nach der Absage von Florian Wirtz (22/zum FC Liverpool) an die Säbener Straße lotsen. Mit dem 23-Jährigen waren sich die Münchner einig, doch dem VfB Stuttgart war das Angebot des Rekordmeisters zu niedrig.

Nun erhält Newcastle United den Zuschlag. Wie die Magpies bekanntgeben, wechselt der Offensivspieler mit sofortiger Wirkung in Englands Norden. Bei Newcastle unterschreibt Woltemade einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließt ein Ablösepaket von 90 Millionen Euro ins Ländle. 85 Millionen Euro erhält der VfB als Fixsumme, weitere fünf Millionen Euro sind an Boni gekoppelt.

Woltemade erklärt: „Es ist ein großer Schritt in meinem Leben, Deutschland zu verlassen, aber alle haben mich so herzlich aufgenommen, dass ich mich schon wie in einer Familie fühle. Nach meinem Gespräch mit dem Cheftrainer habe ich das gute Gefühl, dass dies der richtige Ort für mich ist, um mein bestes Niveau zu erreichen.“

Newcastle-Trainer Eddie Howe sagt über seinen Neuzugang: „Er passt genau in das Profil, das wir für unsere Offensive gesucht haben. Er ist in vielen Bereichen stark – er verfügt über großartige technische Fähigkeiten und hat sich in einer der besten Ligen Europas als echte Gefahr erwiesen. Aber er ist auch noch in einem Alter, in dem er hier viel Raum für Entwicklung und Wachstum hat.“

„Im Sinne unserer Gesamtverantwortung“

Der DFB-Pokalsieger dürfte einen Teil der Ablösesumme direkt reinvestieren. Bei Newcastle macht der Transfer von Woltemade den Weg frei für Alexander Isak (25), der den St. James Park unbedingt in Richtung FC Liverpool verlassen will. In Kürze wird ein neuer Anlauf der Reds erwartet.

VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle äußert sich wie folgt zum Woltemade-Verkauf: „Nachdem wir einen Transfer von Nick in der laufendenden Transferperiode lange Zeit ausgeschlossen hatten, haben sich die Rahmenbedingungen kurzfristig in einer solchen Größenordnung verändert, dass wir im Sinne unserer Gesamtverantwortung für den VfB Stuttgart – bei allem Wissen um Nicks sportlichen Wert – nun doch einem Verkauf zugestimmt haben. Wir danken Nick für die gemeinsame Zeit und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere.“