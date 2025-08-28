180 Millionen: Liverpool plant Doppelschlag am Deadline Day

Drei Pflichtspiele, drei Tore und eine Vorlage: Hugo Ekitiké (23) hat einen Traumstart für den FC Liverpool hingelegt. Von der Idee, noch einen weiteren Hochkaräter fürs Sturmzentrum zu verpflichten, hält das die Verantwortlichen der Reds aber nicht ab. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der englische Meister darauf vorbereitet, am Deadline Day am Montag den Transfer von Alexander Isak (25) abzuwickeln.

Die Personalie zählt zu den zähesten des Sommers: Der Schwede in Diensten von Newcastle United will unbedingt zu Liverpool wechseln, hatte aber trotz in Aussicht gestellter 138 Millionen Euro Ablöse keine Freigabe von den Magpies erhalten. Das könnte sich aber nun ändern, da Newcastle dicht vor der Verpflichtung von Nick Woltemade (23) steht.

Einig auch mit Guéhi

Ähnlich war die Situation bislang bei Marc Guéhi. Englands Nationalverteidiger führt Crystal Palace trotz seiner unklaren Zukunft nach wie vor als Kapitän aufs Feld. Mit einem Wechsel an die Anfield Road sah es in den vergangenen Tagen mehrfach vielversprechend aus – der große Durchbruch fehlt aber noch immer. Rund 40 Millionen Euro Ablöse stehen ein Jahr vor Vertragsende für Guéhi im Raum. Auch in seinem Fall ist Liverpool laut ‚Sky‘ bereit, bis zum Transferschluss am Montag auszuharren.

Denkbar also, dass Liverpool für zwei Spieler noch weitere knapp 180 Millionen in die Hand nimmt und die Transferausgaben auf sagenhafte 540 Millionen steigert.