Kontakt besteht: Bedient sich Bilbao in Stuttgart?

Der VfB Stuttgart könnte eines seiner großen Talente verlieren. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Athletic Bilbao weiterhin Efe Korkut intensiv beobachtet und jetzt auch Kontakt zum 18-Jährigen aufgenommen hat. Der Klub aus dem Baskenland scoutet den Sohn des ehemaligen Bundesliga-Trainers Tayfun Korkut bereits seit mehreren Monaten.

Es wäre durchaus ein schwerer Verlust für die Schwaben, da Korkut durchaus als große Nachwuchshoffnung gilt und in der U19 mit guten Leistungen auf sich aufmerksam macht. Auch in der 3. Liga durfte der zentrale Mittelfeldspieler bereits für die Zweitvertretung zweimal ran. Der Vertrag des in Spanien geborenen türkischen U19-Nationalspielers läuft noch bis 2026.