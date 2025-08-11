HSV einig mit Vuskovic

Der Hamburger SV ist der Leihe von Luka Vuskovic (18) einen Schritt nähergekommen. Laut ‚kicker‘ haben sich die Hamburger mit dem jüngeren Bruder des gesperrten HSV-Profis Mario Vuskovic (23) über die Wechselkonditionen geeinigt. Nun warten beide Seiten noch darauf, dass Tottenham Hotspur grünes Licht für den Deal erteilt.

Derzeit wägen die Spurs noch ab, in welcher Liga Vuskovic untergebracht werden soll. Für den Youngster liegen aktuell mehrere Offerten auf dem Tisch der Londoner, die entscheiden müssen, welcher Entwicklungsschritt für den jüngeren Vuskovic am besten wäre. Ähnlich hatte es zuletzt auch Bruder Mario formuliert: „Er würde gerne für den HSV spielen und zu einem Angebot nicht ‚nein‘ sagen. Am Ende entscheidet aber Tottenham, was das Beste für seine Entwicklung ist.“