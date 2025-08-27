Einigung: HSV vor Vuskovic-Deal

Der Hamburger SV steht vor der Verpflichtung von Wunschspieler Luka Vuskovic. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Tottenham Hotspur grünes Licht für die Leihe des 18-Jährigen gegeben. Allerdings beinhaltet diese keine Kaufoption, da man den Kroaten (ein Länderspiel) als integralen Bestandteil der Zukunftsplanung bei den Nordlondonern sieht.

Der jüngere Bruder des dopinggesperrten HSV-Profis Mario Vuskovic (23) ist eines der vielversprechendsten Defensivtalente Europas. Die Spurs hatten den 1,93 Meter großen Verteidiger nach seinem 18. Geburtstag für elf Millionen Euro von Hajduk Split verpflichtet. In der vergangenen Saison war Vuskovic an den belgischen Erstligisten KVC Westerlo verliehen. In 28 Ligaspielen erzielte der Rechtsfuß sieben Tore und stellte damit auch seine Torgefahr unter Beweis. An Tottenham ist er vertraglich bis 2030 gebunden.