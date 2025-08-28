Menü Suche
Zwei Bundesligisten wollen Gharbi

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
Gharbi freut sich @Maxppp

Nach einem Jahr in Portugal könnte Ismaël Gharbi in der Bundesliga landen. Laut der ‚L’Équipe‘ sind der SC Freiburg sowie ein weiterer namentlich nicht genannter Bundesligist am 21-Jährigen interessiert. Die Ablöse würde sich auf fünf Millionen Euro belaufen.

Seine Jugend verbrachte der variable Offensivspieler bei Paris St. Germain, nach zwölf Pflichtspielen zog es ihn im vergangenen Sommer zu Sporting Braga. Dort überzeugte er in der Liga mit vier Toren und vier Vorlagen. Auch der FC Genua ist der Tageszeitung zufolge an Gharbi interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
