Hannover: Momuluh vor Zweitliga-Wechsel

Arminia Bielefeld könnte sich erneut bei Hannover 96 bedienen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Monju Momuluh vor einem Wechsel auf die Alm. Die Niedersachsen verlangen eine halbe Million Euro, laut der Boulevardzeitung nähert sich der DSC dieser Forderung langsam an. Der Spieler habe seinen Wechselwunsch bereits mehrfach hinterlegt.

Momuluh ist gebürtiger Hannoveraner, vor eineinhalb Jahren hatte 96 das Eigengewächs für ein halbes Jahr an die Arminia ausgeliehen. Nun kehrt der flexible Offensivspieler wohl nach Ostwestfalen zurück und geht damit denselben Weg wie Marius Wörl (21), der vor wenigen Tagen für 1,5 Millionen aus Hannover nach Bielefeld gewechselt ist.