Transfer-Überraschung: Nürnberg verkauft Jander

Ein Wechsel zum VfB Stuttgart gestaltete sich bei Caspar Jander zu komplex. Die Schwaben versuchten es lange beim 22-Jährigen, fanden mit dem 1. FC Nürnberg aber keine Einigung über die Ablösesumme. Jetzt erhält jedoch ein anderer Verein den Zuschlag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sky‘ gibt es eine vollständige Übereinkunft mit dem FC Southampton. Dem Bericht zufolge wird Jander heute auf die Insel fliegen, um den obligatorischen Medizincheck beim englischen Zweitligisten zu absolvieren. Als Ablöse werden zwölf Millionen Euro genannt, über satte Boni kann die Summe noch steigen.

Der geborene Münsteraner war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom MSV Duisburg nach Nürnberg gekommen. Bei den Franken entwickelte er sich schnell zu einem Anker im zentralen Mittelfeld. In 33 Zweitligaspielen erzielte er drei Tore und lieferte neun Assists. Beeindruckende Statistiken, die ihm das Interesse zahlreicher Klubs einbrachten.