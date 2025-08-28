Menü Suche
Transfer-Überraschung: Nürnberg verkauft Jander

Lange galt der VfB Stuttgart als Favorit auf die Verpflichtung von Caspar Jander. Der Mittelfeldspieler vom 1. FC Nürnberg reist allerdings zum Medizincheck nach England.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Caspar Jander bei der U21-EM 2025 @Maxppp

Ein Wechsel zum VfB Stuttgart gestaltete sich bei Caspar Jander zu komplex. Die Schwaben versuchten es lange beim 22-Jährigen, fanden mit dem 1. FC Nürnberg aber keine Einigung über die Ablösesumme. Jetzt erhält jedoch ein anderer Verein den Zuschlag.

Nach Informationen von ‚Sky‘ gibt es eine vollständige Übereinkunft mit dem FC Southampton. Dem Bericht zufolge wird Jander heute auf die Insel fliegen, um den obligatorischen Medizincheck beim englischen Zweitligisten zu absolvieren. Als Ablöse werden zwölf Millionen Euro genannt, über satte Boni kann die Summe noch steigen.

Der geborene Münsteraner war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom MSV Duisburg nach Nürnberg gekommen. Bei den Franken entwickelte er sich schnell zu einem Anker im zentralen Mittelfeld. In 33 Zweitligaspielen erzielte er drei Tore und lieferte neun Assists. Beeindruckende Statistiken, die ihm das Interesse zahlreicher Klubs einbrachten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
