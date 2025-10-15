Zahlt Fortuna das Magdeburger Trainer-Gehalt?

Nach der Entlassung bei Fortuna Düsseldorf könnte es für Daniel Thioune zu einer schnellen Zweitliga-Rückkehr kommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, erwidert der Trainer die Avancen des 1. FC Magdeburg und kann sich eine Retter-Mission an der Elbe vorstellen. Offen bleibt jedoch, ob man finanziell zusammenfindet. Das Zweitliga-Schlusslicht sucht nach einem Nachfolger für Markus Fiedler, der am Sonntagabend den Hut nehmen musste.

Thiounes Fortuna-Gehalt von 550.000 Euro jährlich ist für den FCM illusorisch. Laut der Boulevardzeitung müsste entweder der Trainer selbst auf Gehalt verzichten oder die Düsseldorfer einen Teil übernehmen. Je nach Vertragsgestaltung könnte das für die Fortuna ein lohnendes Geschäft sein, da dem Ex-Trainer bis Vertragsende noch Gehaltszahlungen von knapp 1,5 Millionen Euro zustehen.