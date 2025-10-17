Menü Suche
Eintracht: Klarheit bei Kristensen

von Julian Jasch
Rasmus Kristensen für Frankfurt im Einsatz @Maxppp
Dino Toppmöller kann am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg wieder auf Rasmus Kristensen zurückgreifen. Das bestätigte der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt auf der heutigen Spieltagspressekonferenz: „Die Personalsituation ist sehr, sehr erfreulich. Rasmus Kristensen ist zurück und ein Startelf-Kandidat“

Mitte September hatte sich der 28-jährige Rechtsverteidiger im Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:3) eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Seither wurde Kristensen bei der Eintracht, die die schlechteste Defensive der Liga stellt (16 Gegentreffer), schmerzlich vermisst.

