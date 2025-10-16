Menü Suche
HSV-Juwel Yalcinkaya drängt auf Zweitliga-Wechsel

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Abendblatt
Bilal Yalcinkaya für den HSV aufm Feld @Maxppp

Offensivakteur Bilal Yalcinkaya (19) könnte den Hamburger SV zwecks Spielpraxis im Winter verlassen. Angestrebt wird nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ eine Leihe in die zweite oder dritte Liga. Potenziell sei auch ein Gastspiel in Dänemark, der Türkei oder den Niederlanden denkbar.

Yalcinkaya gehört zu den vielversprechendsten Talenten in der Hansestadt, wurde zuletzt aber mit einem Fußbruch ausgebremst. Aktuell befindet sich der deutsche U17-Weltmeister noch im Rehabilitationsprozess. Beim HSV steht er bis 2027 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
