Schalkes großes Rätsel

Beim FC Schalke 04 sorgt Emil Höjlund weiter für Kopfzerbrechen. Der verletzte Angreifer wird laut der ‚WAZ‘ nun noch einmal genauestens untersucht, um herauszufinden, weshalb er ständig mit Verletzungen zu kämpfen hat. Mit einer Fersenverletzung fehlt Höjlund dem Zweitligisten seit sechs Wochen, eine genaue Diagnose haben die Königsblauen nie veröffentlicht.

Dem 20-Jährigen wird der Durchbruch zugetraut, in den vergangenen Monaten gab er aber immer wieder Rätsel auf. In dieser Saison kommt Höjlund auf fünf Pflichtspiele, in der vergangenen Spielzeit hatte er verletzungsbedingt nur zehn Partien absolvieren können. Vor einem Jahr war der Däne für 300.000 Euro vom FC Kopenhagen nach Gelsenkirchen gewechselt.