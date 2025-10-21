Menü Suche
2. Bundesliga

Zweitligisten wollen Duisburg-Keeper Braune

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Maximilian Braune für Duisburg im Kasten @Maxppp

Maximilian Braune (22) weckt Begehrlichkeiten in den höherklassigen Ligen. Klubs aus der zweiten Liga, der Championship und der Eredivisie haben den Keeper des MSV Duisburg ins Visier genommen, berichtet ‚Sky‘. Der PEC Zwolle habe sogar bereits ein Angebot für den Schlussmann eingereicht.

Einen ablösefreien Abgang des Jungspunds muss der Drittligist im kommenden Sommer trotz eines auslaufenden Kontrakts voraussichtlich nicht befürchten. Laut dem Pay-TV-Sender gibt es eine an Einsätze geknüpfte Verlängerungsoption. Bislang stand Braune in allen elf Ligapartien über die volle Distanz zwischen den Pfosten und kassierte dabei lediglich zwölf Gegentore.

