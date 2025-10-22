Menü Suche
Besondere Taktik im Grimaldo-Poker

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
Alejandro Grimaldo für Bayer im Einsatz @Maxppp

Bayer Leverkusen setzt beim Poker um Alejandro Grimaldo auf den Faktor Zeit. Laut der ‚Sport Bild‘ will die Werkself auch ohne ein Bekenntnis des Schienenspielers in dessen letztes Vertragsjahr gehen. Beim Vizemeister hofft man, dass der Linksfuß mit knapp 32 Jahren dann zu alt ist für interessierte spanische Klubs und er dann verlängert.

Der heute 30-Jährige betonte bereits mehrfach, dass er gerne noch einmal in seiner Heimat Spanien für den FC Barcelona, Real Madrid oder Atlético Madrid auflaufen will. Bayer hat für die Wünsche seines Leistungsträgers aber offenbar nicht viel übrig.

