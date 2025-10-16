Wätjen spricht über BVB-Rückkehr

Kjell Wätjen hat eine Rückkehr zu Borussia Dortmund im kommenden Sommer offen gelassen. Im Interview mit ‚Sport1‘ sagt das Mittelfeldtalent, das derzeit leihweise in der zweiten Liga für den VfL Bochum am Ball ist: „Ich warte jetzt erstmal ab, was hier und in Dortmund passiert. Final ist noch nichts.“ Mit den Schwarz-Gelben stehe der 19-Jährige „häufig in Kontakt. Immer wieder erkundigen sich Verantwortliche aus dem Verein bei mir. Das gibt mir ein gutes Gefühl.“

Mit Bochum ist Wätjen sehr schwach in die Saison gestartet, nach acht Spielen rangiert der VfL auf Tabellenplatz 17. Immerhin sammelt der Youngster bei seiner Leihstation die gewünschte Spielpraxis, kam in allen Partien zum Einsatz. Für den BVB lief der Rechtsfuß bislang viermal auf, steuerte damals bei seinem Profidebüt im Mai 2024 gleich einen Assist bei. „Manchmal wünsche ich mir, dass es nicht so gut gelaufen wäre. Auch um mich selbst und die Erwartungen, die ich hatte und habe, zu bremsen“, gibt Wätjen zu, „aber ich bin trotzdem sehr glücklich darüber. Das war mit der schönste Tag in meinem Leben.“