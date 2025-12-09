Einigung steht bevor: Campbell vor BVB-Abschied

Der FC Brügge forciert mit Nachdruck das Werben um Cole Campbell. ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, dass die Verhandlungen zwischen sämtlichen Parteien weit fortgeschritten sind. Sowohl mit Campbell selbst als auch mit Borussia Dortmund erhoffe man sich, zeitnah eine Einigung zu erzielen.

Im Raum stehen der belgischen Zeitung zufolge rund sieben Millionen Euro Ablöse für das 19-jährige Offensivtalent, das unter Niko Kovac in den vergangenen Monaten so gar nicht zum Zug kommt.

Bis 2028 ist Campbell noch den BVB gebunden, theoretisch wäre also auch noch eine Leihe möglich. Ein solches Modell ist aber von beiden Seiten nicht angedacht. Bei den Schwarz-Gelben hat man den Glauben an den großen Durchbruch inzwischen verloren, und auch der Spieler selbst strebt infolge nicht eingehaltener Versprechen nach einer dauerhaften Veränderung.

Interesse bekundeten in den vergangenen Wochen auch der RSC Anderlecht und die SV Elversberg, beide Klubs gehen nun aber offenbar leer aus.