Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Skrzybski hofft auf Kiel-Zukunft

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Steven Skrzybski bei einem Schussversuch @Maxppp

Steven Skrzybski plant seine Zukunft bei Holstein Kiel. Wir sind in einem guten Austausch. „Ich glaube, beide Seiten wissen, was sie aneinander haben und können sich auch sehr gut vorstellen, gemeinsam weiterzumachen“, zitiert der ‚kicker‘ den KSV-Kapitän. Die Gespräche mit Sportchef Olaf Rebbe seien bereits terminiert, im kommenden Jahr läuft der Vertrag des Angreifers aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Skrzybski läuft seit 2021 an der Förde auf, seit dieser Saison führt er die Störche als Kapitän aufs Feld. Beim Absteiger steht der 32-Jährige allerdings sinnbildlich für die Sturmflaute. In den bisherigen neun Pflichtspielen gelang dem gebürtigen Berliner weder ein Tor noch eine Torvorlage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Holstein
Steven Skrzybski

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Holstein Logo Holstein Kiel
Steven Skrzybski Steven Skrzybski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert