Skrzybski hofft auf Kiel-Zukunft

Steven Skrzybski plant seine Zukunft bei Holstein Kiel. Wir sind in einem guten Austausch. „Ich glaube, beide Seiten wissen, was sie aneinander haben und können sich auch sehr gut vorstellen, gemeinsam weiterzumachen“, zitiert der ‚kicker‘ den KSV-Kapitän. Die Gespräche mit Sportchef Olaf Rebbe seien bereits terminiert, im kommenden Jahr läuft der Vertrag des Angreifers aus.

Skrzybski läuft seit 2021 an der Förde auf, seit dieser Saison führt er die Störche als Kapitän aufs Feld. Beim Absteiger steht der 32-Jährige allerdings sinnbildlich für die Sturmflaute. In den bisherigen neun Pflichtspielen gelang dem gebürtigen Berliner weder ein Tor noch eine Torvorlage.