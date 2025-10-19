FCA-Zugang: Wagner „überrascht, dass wir zugreifen konnten“

Sandro Wagner gerät bei Neuzugang Anton Kade (21) ins Schwärmen. Der Trainer des FC Augsburg sagte nach dem gestrigen 1:1-Remis beim 1. FC Köln: „Er ist ein Top-Junge, der sehr vieles kann. Ich war überrascht, dass wir so zugreifen konnten.“ Für etwas mehr als zwei Millionen Euro war Kade Ende August vom FC Basel nach Augsburg gekommen.

Gegen Köln spielte Kade, der zwischenzeitlich mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, auf der rechten Außenbahn erstmals über 90 Minuten für den FCA. Wagner lobt: „Anton ist sehr schnell, hat einen guten Abschluss, reif, mündig in der Organisation. Er hat Bock zu rennen und Bock auf den FC Augsburg. Ich bin sehr happy, dass wir ihn bekommen haben.“