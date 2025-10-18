FCK: Emreli sorgt für Unruhe

Beim 1. FC Kaiserslautern stiftet Neuzugang Mahir Emreli Unruhe. Via Instagram beschwerte sich der 28-Jährige öffentlich über seine geringe Spielzeit. „Ich habe in letzter Zeit aus Gründen außerhalb meiner Kontrolle nicht mehr in meinem Klub gespielt. Wenn wir nach Deutschland zurückkehren, finden wir wohl heraus, was das Problem ist. Und ich werde nichts dagegen tun können“, so der Stürmer, der mit der Nationalmannschaft von Aserbaidschan unterwegs war, in der vergangenen Woche.

Das Gespräch mit dem Verein hat mittlerweile stattgefunden, wie Trainer Torsten Lieberknecht gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt: „Das war ein sauberes, kontroverses Gespräch, in dem jeder noch mal seine Sichtweise in größerer Runde dargelegt hat. Jetzt ist es einfach so, dass er gucken muss, dass er den Worten Taten folgen lässt. Alles entscheidend ist, was auf dem Platz passiert, was auf dem Trainingsplatz passiert.“ Gegen den Karlsruher SC (3:2) fehlte der Stürmer heute im Kader. Schon in der vergangenen Saison – damals noch beim 1. FC Nürnberg – hatte Emreli mit missmutigem Verhalten für Negativschlagzeilen gesorgt und im Winter auf einen Wechsel gedrängt.