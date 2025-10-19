Gladbach weiter sieglos: So geht es mit Polanski weiter

„Eugen ist unser Trainer“, betonte Rouven Schröder am Freitag nach dem 1:3 gegen Union Berlin. Dass Eugen Polanski zur Dauerlösung wird, darauf wollte sich der neue Geschäftsführer Sport aber nicht festlegen: „Es ist natürlich klar, dass wir auch irgendwann Punkte holen müssen.“

Zwei Zähler holte Borussia Mönchengladbach aus vier Polanski-Spielen, in der Tabelle stehen die weiterhin sieglosen Fohlen auf dem letzten Platz. Laut der ‚Bild‘ soll Polanski mindestens noch die kommenden drei Ligaspiele sowie das DFB-Pokalspiel gegen den Karlsruher SC bekommen.

Erst im Anschluss werde Schröder eine Trainerentscheidung treffen. Zuvor wolle der 50-Jährige auch bei den Trainingseinheiten ganz genau hinschauen und bewerten, wie neben Trainingsumsetzung und Spielvorbereitung auch Polanskis Verhältnis zu Mannschaft und einzelnen Spielern ist.