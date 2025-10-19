Gladbach weiter sieglos: So geht es mit Polanski weiter
Auch unter Interimstrainer Eugen Polanski punktet Borussia Mönchengladbach kaum. Der neue Sportchef Rouven Schröder will nicht vorschnell handeln.
„Eugen ist unser Trainer“, betonte Rouven Schröder am Freitag nach dem 1:3 gegen Union Berlin. Dass Eugen Polanski zur Dauerlösung wird, darauf wollte sich der neue Geschäftsführer Sport aber nicht festlegen: „Es ist natürlich klar, dass wir auch irgendwann Punkte holen müssen.“
Zwei Zähler holte Borussia Mönchengladbach aus vier Polanski-Spielen, in der Tabelle stehen die weiterhin sieglosen Fohlen auf dem letzten Platz. Laut der ‚Bild‘ soll Polanski mindestens noch die kommenden drei Ligaspiele sowie das DFB-Pokalspiel gegen den Karlsruher SC bekommen.
Erst im Anschluss werde Schröder eine Trainerentscheidung treffen. Zuvor wolle der 50-Jährige auch bei den Trainingseinheiten ganz genau hinschauen und bewerten, wie neben Trainingsumsetzung und Spielvorbereitung auch Polanskis Verhältnis zu Mannschaft und einzelnen Spielern ist.
