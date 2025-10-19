Besonderes Coaching: Kanes Ratschläge an Tel

Mathys Tel und Harry Kane halten auch noch Kontakt, obwohl beide Torjäger nicht mehr in einer Mannschaft spielen. Der 20-jährige Franzose erzählt im Interview mit ‚The Telegraph‘: „Vor vier Tagen hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und wir haben darüber gesprochen, wie ich mich verbessern kann, über das Abschlussverhalten und die Positionierung im Strafraum. Er sagte mir: ‚Wenn du mich anrufen möchtest, ruf mich einfach an. Wir werden miteinander reden und versuchen, herauszufinden, was für dich am besten ist.‘“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gemeinsam standen die beiden für den FC Bayern auf dem Platz. Im Februar wechselte Tel erst per Leihe und im Sommer dann fest für 35 Millionen Euro zu Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur. „Für mich ist er der beste Stürmer der Welt, und jetzt hat er 13 Spiele bestritten und 21 Tore geschossen. Wir haben erst Oktober“, gibt Tel zu Protokoll.

Für den Youngster bleibt der 32-Jährige eine wichtige Bezugsperson: „Er sagte mir: ‚Wann immer du willst, ruf mich einfach an oder schreib mir eine SMS, und wir werden reden. Wenn du über Fußball reden willst, wenn du nicht über Fußball reden willst, wenn du über das Leben reden willst, bin ich immer für dich da.‘ Er ist ein sehr guter Kerl.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Einsatzminuten für Tel in der Premier League steigern sich inzwischen wieder. Gegen Leeds United (2:1) stand der Ex-Bayer zum zweiten Mal in der Startelf, dabei gelang ihm auch sein erstes Ligator. In der Partie heute gegen Aston Villa gehört das Sturmjuwel erneut zur ersten Elf. Für den Champions League-Kader wurde er nicht nominiert. Das könnte nach der Winterpause korrigiert werden – sollte Tel bis dahin eine solche Entscheidung mit Leistung rechtfertigen.