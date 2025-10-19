Menü Suche
Boeys Versprechen an Kompany

von Dominik Schneider - Quelle: beIN Sports
Sacha Boey lacht sich einen ab @Maxppp

Nach dem 2:1-Erfolg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund äußerte sich Sacha Boey zu seiner Rolle beim deutschen Rekordmeister. Gegenüber ‚beIN Sports‘ ließ der französische Rechtsverteidiger einen Blick in seine Gedanken zu: „Jedes Mal, wenn ich auf dem Platz stehe, versuche ich, das Vertrauen des Trainers zurückzuzahlen. Ich versuche, in jeder Minute alles zu geben.“

In den vergangenen Wochen musste Trainer Vincent Kompany immer wieder Kritik dafür einstecken, dass er Boey viele Einsätze gibt. Seit seinem 30-Millionen-Transfer von Galatasaray an die Säbener Straße fiel der 25-Jährige zumeist mit schwachen Leistungen auf, was ihn schnell zum Verkaufskandidaten degradierte. In der laufenden Saison stabilisierte sich die Performance von Boey im Bayern-Trikot aber etwas.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
