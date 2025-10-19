Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Bayern: Gnabry schnell zurück?

von Dominik Schneider
1 min.
Serge Gnabry guckt in die Luft @Maxppp
FC Bayern Brügge

Gegen Borussia Dortmund (2:1) musste Serge Gnabry kurzfristig passen. Doch nach Aussagen von Max Eberl und Informationen der ‚Bild‘ wird der 55-fache Nationalspieler dem deutschen Rekordmeister wohl nicht lange fehlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sportvorstand der Münchner sagte bereits im Rahmen des Topspiels am Samstag: „Bei Serge ist es nicht so schlimm. Im Abschlusstraining hat er am Freitag leicht etwas im Adduktor gespürt, einen leichten Schmerz gehabt. Da ist nichts kaputt, nichts dramatisch. Dementsprechend müsste er eigentlich relativ schnell wieder zur Verfügung stehen.“ Gut möglich, dass Gnabry also schon am Mittwoch gegen den FC Brügge (21 Uhr) in der Champions League wieder mit dabei ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Serge Gnabry

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Serge Gnabry Serge Gnabry
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert