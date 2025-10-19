Bayern: Gnabry schnell zurück?

Gegen Borussia Dortmund (2:1) musste Serge Gnabry kurzfristig passen. Doch nach Aussagen von Max Eberl und Informationen der ‚Bild‘ wird der 55-fache Nationalspieler dem deutschen Rekordmeister wohl nicht lange fehlen.

Der Sportvorstand der Münchner sagte bereits im Rahmen des Topspiels am Samstag: „Bei Serge ist es nicht so schlimm. Im Abschlusstraining hat er am Freitag leicht etwas im Adduktor gespürt, einen leichten Schmerz gehabt. Da ist nichts kaputt, nichts dramatisch. Dementsprechend müsste er eigentlich relativ schnell wieder zur Verfügung stehen.“ Gut möglich, dass Gnabry also schon am Mittwoch gegen den FC Brügge (21 Uhr) in der Champions League wieder mit dabei ist.