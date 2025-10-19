Güler im Visier von City?

Die Verantwortlichen von Manchester City haben angeblich ein Auge auf Arda Güler geworfen. ‚Fanatik‘ aus der Türkei berichtet, dass das Interesse der Skyblues am spielstarken Mittelfeldspieler in den vergangenen Wochen wieder aufgeflammt ist. Schon 2014 soll City versucht haben, Güler unter Vertrag zu nehmen.

Pep Guardiola soll den Profi der Madrilenen als ideale Verstärkung für seine Mannschaft sehen. Erste Versuche, Informationen über eine mögliche Ablöse von den Königlichen zu erhalten, sollen aber ins Leere gelaufen sein. Der 20-Jährige sei sehr glücklich bei Real, steht zudem noch bis 2029 unter Vertrag. Ob das die Citizens komplett abschreckt, bleibt abzuwarten.