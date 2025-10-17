Menü Suche
Inter reagiert auf Neymar-Gerücht

von Lukas Weinstock - Quelle: Corriere dello Sport
Warum immer ich fragt sich Neymar @Maxppp

Ein Wechsel von Neymar (33) zu Inter Mailand kommt offenbar nicht zustande. Wie Inter-Sportdirektor Piero Ausilio gegenüber dem ‚Corriere dello Sport‘ betont, sei die Thematik „Blödsinn. Ich habe ihm noch nie ein Angebot gemacht.“

Der Vertrag des brasilianischen Ausnahmekönners beim FC Santos läuft zum Jahresende aus. Zuletzt wurde Neymar lose mit den Nerazzurri in Verbindung gebracht, am Gerücht ist aber allem Anschein nach nichts dran. Wo es in Zukunft für den extrovertierten Superstar weitergeht, ist noch unklar.

