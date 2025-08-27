HSV: Vuskovic zum Medizincheck

Der Transfer von Luka Vuskovic zum Hamburger SV biegt auf die Zielgerade ein. Wie Fabrizio Romano berichtet, fliegt der Innenverteidiger am morgigen Donnerstag nach Hamburg, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren.

Nach zähen Verhandlungen hat Tottenham Hotspur einer Leihe ohne Kaufoption zugestimmt. Der 18-Jährige tritt damit in die Fußstapfen seines älteren Bruders Mario, der beim HSV aktuell aufgrund einer Dopingsperre zum Zuschauen verdammt ist.