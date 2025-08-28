Über 100 Millionen: Porto macht Druck bei Mora

Sollte Al Ittihad bei Rodrigo Mora nicht bis zum europäischen Deadline Day alles klarmachen, droht der FC Porto mit einer Strafe. Laut ‚A Bola‘ würden die Drachen einen Aufschlag von 50 Prozent zur Ausstiegsklausel verlangen, wenn die Saudis den Transfer erst nach dem Ende der Transferfrist eintüten. Besagte Klausel läuft dem Bericht zufolge nämlich zeitgleich aus.

Der Passus des 18-jährigen Ausnahmetalents ist bei 70 Millionen Euro angesetzt. Um angenehmere Zahlungsmodalitäten zu erhalten, bot Al Ittihad eine Ablöse von 75 Millionen Euro an. Sollte sich der Wechsel nun weiter verzögern, könnte Mora den saudischen Erstligisten dementsprechend 105 Millionen Euro kosten. In der Saudi Pro League ist das Transferfenster noch bis zum 11. September geöffnet.