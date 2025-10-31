Vorbild Chema: Vier Real-Talente im Bundesliga-Fokus

Schon einige prominente Beispiele sind in jungen Jahren erfolgreich den Weg von Real Madrid nach Deutschland gegangen. Spieler wie Dani Carvajal (33), Philipp Lienhart (29) oder Achraf Hakimi (26) etablierten sich in der Bundesliga zu gestandenen Profis. Zeitnah könnten es ihnen weitere Jungspunde gleichtun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ stehen gleich vier Real-Juwele auf dem Zettel der Bundesliga-Scouts. Demzufolge haben sich die beiden physisch starken Innenverteidiger Víctor Valdepeñas (19) und Joan Martínez (18), Torhüter Fran González (20) sowie Rechtsverteidiger Jesús Fortea (18) bei deutschen Talentspähern ins Blickfeld gespielt. Valdepeñas wurde bereits vor einigen Monaten bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gehandelt.

Alle vier sind derzeit für die Zweitvertretung Real Madrid Castilla am Ball, sammeln dort allerdings nur Spielpraxis in der dritten spanischen Liga. Zu einem Einsatz bei den Profis kam bislang nur Keeper González, dessen Vertrag nach Saisonende ausläuft. Aufgrund der großen Konkurrenz fällt der Sprung ins Team von Xabi Alonso alles andere als leicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorbild Chema?

In der Bundesliga winkt womöglich Einsatzzeit auf höherem Niveau. Wie es gehen kann, zeigt Chema Andrés (20) in der laufenden Saison eindrucksvoll. Der VfB Stuttgart hatte den Youngster im Sommer für kolportierte drei Millionen Euro verpflichtet. Bereits nach wenigen Wochen hat der Sechser eine wichtige Rolle eingenommen.

In den kommenden Jahren können die Madrilenen den spanischen U21-Nationalspieler per Rückkaufklausel wieder zurückholen. Berichten zufolge planen die Madrilenen bereits 2026 fest mit Chemas Rückkehr. Gut möglich, dass einer der vier Kandidaten einen ähnlichen Weg einschlagen möchte, um bestenfalls früher oder später einen Platz in Reals Starensemble zu finden.