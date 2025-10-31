Menü Suche
Alonso erläutert Endrick-Situation

von Aaron Schlütter
Xabi Alonso hat Stellung zur geringen Spielzeit von Mittelstürmer Endrick (19) bezogen, der in dieser Saison noch immer nicht für Real Madrid zum Einsatz kam. Auf der heutigen Pressekonferenz erklärte der Trainer: „Ich hätte mir gewünscht, dass er mehr spielt. Die Umstände sind günstig, er trainiert gut, aber diese Umstände müssen anhalten.“

Um mehr Spielpraxis zu sammeln, soll der Brasilianer im Winter verliehen werden. Eine Spur führt zum VfB Stuttgart. Nach FT-Informationen ist jedoch Olympique Lyon Favorit auf den Zuschlag.

