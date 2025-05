Bayer & Dortmund wollen Real-Juwel Valdepeñas

Die Bundesligasaison ist gerade vorbei und auf den letzten Drücker hat es Borussia Dortmund nach einem formidablen Schlussspurt noch auf Platz vier geschafft, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Um den Kader für die kommende Saison und die Königsklasse zu verstärken, angelt der BVB also im selben Teich wie Vizemeister Bayer Leverkusen.

Und dieser scheint in Spanien zu liegen. Genauer gesagt bei Real Madrid. Wie die ‚Relevo‘ berichtet, haben beide Klubs ein Auge auf das Abwehrtalent Víctor Valdepeñas geworfen. Der 18-Jährige überzeugte in der abgelaufenen Spielzeit in den Jugendteams der Königlichen und machte neben den beiden Bundeligisten auch weitere Topklubs wie etwa den FC Arsenal auf sich aufmerksam.

Flexibler Sprinter

Alle drei sollen sich bereits nach dem Linksfuß erkundigt, der sowohl innen als auch links verteidigen kann. Dazu besticht Valdepeñas sowohl durch seine Robustheit als auch sein extremes Tempo. Auch im Passspiel gehört er zu den sichersten Spielern aus La Fábrica, der Jugendakademie von Real.

Madrid plant, seinen Nachwuchsspieler behutsam aufzubauen und in der kommenden Saison in der zweiten Mannschaft auflaufen zu lassen. Ein attraktives Angebot und die Aussicht auf Einsätze in der Profimannschaft eines Topklubs könnten den gebürtigen Madrilenen jedoch in Versuchung führen, so ‚Relevo‘.