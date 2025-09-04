Schalke findet Ba-Abnehmer

Der FC Schalke 04 könnte Pape Meïssa Ba doch noch loswerden. Das polnische Portal ‚goal.pl‘ berichtet, dass der 28-jährige Senegalese vor einem Wechsel zu Widzew Lódz steht. Der polnische Erstligist sei bereit, für einen neuen Stürmer über eine Million Euro zu zahlen.

Die ‚WAZ‘ bestätigt das Interesse am Angreifer, der vor einem halben Jahr aus Frankreich von Grenoble Foot nach Gelsenkirchen gekommen war. Im königsblauen Dress absolvierte Ba lediglich 13 Spiele, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Ein Wechsel zu QPR war auf den letzten Metern geplatzt. In Polen ist das Transferfenster noch bis zum 8. September geöffnet.