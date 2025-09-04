Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Schalke findet Ba-Abnehmer

von Dominik Sandler - Quelle: goal.pl | WAZ
1 min.
Im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden: Pape Ba @Maxppp

Der FC Schalke 04 könnte Pape Meïssa Ba doch noch loswerden. Das polnische Portal ‚goal.pl‘ berichtet, dass der 28-jährige Senegalese vor einem Wechsel zu Widzew Lódz steht. Der polnische Erstligist sei bereit, für einen neuen Stürmer über eine Million Euro zu zahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚WAZ‘ bestätigt das Interesse am Angreifer, der vor einem halben Jahr aus Frankreich von Grenoble Foot nach Gelsenkirchen gekommen war. Im königsblauen Dress absolvierte Ba lediglich 13 Spiele, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Ein Wechsel zu QPR war auf den letzten Metern geplatzt. In Polen ist das Transferfenster noch bis zum 8. September geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Ekstraklasa
Schalke 04
Widzew
Pape Meïssa Ba

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ekstraklasa Ekstraklasa
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Widzew Logo KS Widzew Lódz
Pape Meïssa Ba Pape Meïssa Ba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert