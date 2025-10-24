Ziyech wechselt in die Heimat

Mit 32 Jahren wechselt Hakim Ziyech zum ersten Mal in seine marokkanische Heimat. Wie erwartet schließt sich der Offensivkünstler dem Wydad Athletic Club in Casablanca an. Zuvor hatte Ziyech seinen Vertrag in Katar beim Al-Duhail SC aufgelöst.

Der gebürtige Niederländer gewann 2020/21 die Champions League mit dem FC Chelsea, anschließend wurde er mit den Blues auch Klub-Weltmeister. In den vergangenen Jahren stagnierte seine Karriere etwas, weder bei Galatasaray noch in Katar wusste er zu überzeugen. Jetzt lässt Ziyech die Karriere in Marokko ausklingen.