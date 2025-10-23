Gikiewicz wechselt per Notfall-Transfer

Rafal Gikiewicz wechselt innerhalb von Polen den Arbeitgeber. Wie Zaglebie Lubin mitteilt, kommt der 37-jährige Torhüter vom Erstliga-Konkurrenten Widzew Lodz und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Möglich macht den Transfer eine Sonderregel im polnischen Fußball, wonach Vereine auf schwerere Verletzungen mit einer Spielerverpflichtung außerhalb des normalen Transferzeitraums reagieren dürfen. Gikiewicz kennt man in Deutschland von seinen Stationen bei Eintracht Braunschweig, dem SC Freiburg, Union Berlin und dem FC Augsburg.