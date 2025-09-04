Kalajdzic vor Blitz-Wechsel

Bei den Wolverhampton Wanderers hat Sasa Kalajdzic wenig Perspektive, deshalb steht er jetzt vor einem Wechsel. Laut den ‚Oberösterreichischen Nachrichten‘ wurde der 28-Jährige bereits in Linz gesichtet und wird sich in Kürze dem Linzer ASK anschließen. Im Raum steht eine Leihe. In Österreich ist der Transfermarkt noch bis morgen geöffnet.

Der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart steht nach zwei Kreuzbandrissen wieder voll im Saft, erhält bei den Wolves in der Premier League aber keine Spielzeit. Das soll sich in seiner Heimat ändern. Vor sechs Jahren war der Zwei-Meter-Hüne von Admira Wacker ins Ländle gewechselt, vor vier Jahren folgte dann der Transfer nach England. In Wolverhampton läuft sein Vertrag noch bis 2027.