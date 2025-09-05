Ex-Dortmunder Diallo findet neuen Klub

Abdou Diallo wird innerhalb der katarischen Stars League den Arbeitgeber wechseln. Nach FT-Informationen zieht es den 29-Jährigen, der aktuell für Al Arabi SC aufläuft, zu Ligakonkurrent Al Duhail SC. Seit 2023 kickt der ehemalige Bundesligaprofi, der für Borussia Dortmund, Mainz 05 und RB Leipzig die Schuhe schnürte, in der Wüste.

Vor zwei Jahren zahlte Al Arabi 15 Millionen Euro Ablöse an Paris St. Germain für den Innenverteidiger. Diallos aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2026 gültig. Entsprechend wird erneut eine Ablöse für den senegalesischen Nationalspieler (31 Länderspiele) fällig.