Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Stars League

Ex-Dortmunder Diallo findet neuen Klub

von Georg Kreul - Quelle: FT-Exklusiv
Abdou Diallo im Einsatz für den Senegal @Maxppp

Abdou Diallo wird innerhalb der katarischen Stars League den Arbeitgeber wechseln. Nach FT-Informationen zieht es den 29-Jährigen, der aktuell für Al Arabi SC aufläuft, zu Ligakonkurrent Al Duhail SC. Seit 2023 kickt der ehemalige Bundesligaprofi, der für Borussia Dortmund, Mainz 05 und RB Leipzig die Schuhe schnürte, in der Wüste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor zwei Jahren zahlte Al Arabi 15 Millionen Euro Ablöse an Paris St. Germain für den Innenverteidiger. Diallos aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2026 gültig. Entsprechend wird erneut eine Ablöse für den senegalesischen Nationalspieler (31 Länderspiele) fällig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Stars League
Arabi
Al Duhail
Abdou Diallo

Weitere Infos

Stars League Stars League
Arabi Logo Al Arabi
Al Duhail Logo Al Duhail
Abdou Diallo Abdou Diallo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert