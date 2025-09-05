15 Millionen: Chelsea-Flirt Mec heiß begehrt

Das brasilianische Toptalent Gabriel Mec könnte alsbald in Europa landen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, hat Shaktar Donetsk Mecs Verein Grêmio Porto Alegre ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro unterbreitet. Sollte der brasilianische Klub zustimmen, könnte Mec nach seinem 18. Geburtstag im April zum ukrainischen Top-Klub wechseln.

Dann würden sowohl der FC Chelsea als auch Inter Mailand, die beide interessiert sind, leer ausgehen. Die Blues hatten sich im vergangenen April bereits auf eine Ablöse von 24 Millionen mit Grêmio geeinigt, ein Wechsel kam aber doch nicht zustande. Mec ist aktuell U17-Nationalspieler, für seinen Jugendklub kam er in der Profimannschaft erst in zwei Pflichtspielen zum Einsatz.