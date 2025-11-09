Menü Suche
Wolfsburg entlässt Simonis

Zwölf Spiele lang währte die Ära von Paul Simonis beim VfL Wolfsburg. Aufgrund des anhaltenden sportlichen Sinkflugs ist nun Schluss, der Trainer wurde vor die Tür gesetzt.

von Remo Schatz - Quelle: vfl-wolfsburg.de
1 min.
Paul Simonis konsterniert auf der Werder-Bank @Maxppp

Am 1. Juli dieses Jahres trat Paul Simonis beim VfL Wolfsburg den Dienst an. Nach zwölf Spielen liegt der Punkteschnitt bei enttäuschenden 0,92. Die Wölfe nutzen nun die Länderspielpause, um sich auf der Trainerposition neu aufzustellen.

Wie der VfL offiziell bestätigt, wurde Simonis mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt. Der Kontrakt des Niederländers besitzt noch Gültigkeit bis 2027. Ebenfalls gehen müssen die Co-Trainer Peter van der Veen, Tristan Berghuis und Martin Darneviel.

„Im Fußball zählen am Ende Ergebnisse und Punkte, und die Entwicklung in den letzten Wochen ist nicht so verlaufen, wie wir uns das alle erhofft haben. Wir sind nach einem intensiven Austausch mit dem Aufsichtsrat zu dem Ergebnis gekommen, dass es jetzt eine Veränderung braucht, um Stabilität und Erfolg auf den Platz zu bringen. Wir alle tragen Verantwortung für die aktuelle Situation – die sportliche Leitung, das Trainerteam, die Spieler und der gesamte Klub“, erklärt Geschäftsführer Sport Peter Christiansen.

„Bis auf Weiteres“ übernimmt nun U19-Cheftrainer Daniel Bauer. Ob weitere sportliche Funktionsträger ebenfalls gehen müssen, ist noch offen. Laut ‚Sky‘-Berichten wurden bereits die Gespräche mit möglichen neuen Trainern aufgenommen.

