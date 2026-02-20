Menü Suche
Offiziell Major League Soccer

Müller-Trainer verlängert

von Fabian Ley - Quelle: whitecapsfc.com
Thomas Müller bei seiner Präsentation bei den Vancouver Whitecaps @Maxppp

Die Vancouver Whitecaps statten Chefcoach Jesper Sörensen mit einem neuen Arbeitspapier aus. Der MLS-Klub teilt offiziell mit, dass der 52-Jährige seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat. Damit wird der dänische Übungsleiter, der Anfang 2025 kurz nach seinem Abschied von Bröndby IF übernommen hatte, auch weiterhin das Team um Altstar Thomas Müller (36) betreuen.

Vancouver Whitecaps FC
History maker. Icon. Extended. ✍️🔥

Head Coach Jesper Sørensen is here to stay through 2027-28.

📰 |

#VWFC
„Jesper hat hervorragende Arbeit bei der Entwicklung unseres Teams geleistet und eine klare, moderne Spielidentität geschaffen“, lobt Axel Schuster, der deutsche Sportchef der Whitecaps, „seine Arbeit mit unseren Spielern, sowohl individuell als auch im Team, war maßgeblich für unseren Fortschritt. Kontinuität und ein einheitliches Team sind für nachhaltigen Erfolg in der MLS unerlässlich, und Jesper verkörpert beides. Er ist genau der Richtige, um diese Mannschaft weiterzuführen und ein wettbewerbsfähiges, widerstandsfähiges Team aufzubauen, das unsere Vereinsidentität widerspiegelt.“

