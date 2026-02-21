Menü Suche
Premier League

Glasner-Entscheidung gefallen

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Oliver Glasner dirigiert @Maxppp

Oliver Glasner bleibt vorerst weiterhin Coach von Crystal Palace. Laut Fabrizio Romano hat der Premier League-Klub dem 51-jährigen Österreicher nach den direkten Gesprächen in den vergangenen 24 Stunden mitgeteilt, die Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen. Sollten die Ergebnisse in den kommenden Wochen weiter ausbleiben, könne eine vorzeitige Trennung aber wieder Thema werden. Fest steht bereits, dass Glasner die Londoner spätestens nach Saisonende mit Vertragsablauf verlassen wird.

Am Donnerstag hatten die Eagles beim Auftritt in der Conference League gegen Zrinjski Mostar (1:1) abermals enttäuscht. Nur eines der zurückliegenden 15 Pflichtspiele konnte Palace gewinnen. Für Glasners Team geht es nun am morgigen Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Premier League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Oliver Glasner

