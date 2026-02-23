Menü Suche
Dumfries schnuppert am Comeback

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Italia
Denzel Dumfries im Inter-Trikot @Maxppp
Inter Mailand Bodø/Glimt

Die lange Leidenszeit von Denzel Dumfries könnte rasch ein Ende finden. Nach ‚Sky Italia‘-Informationen kehrt der 29-jährige Niederländer für die wichtige Partie in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt am morgigen Dienstag zurück in den Kader von Inter Mailand. Die Nerazzurri müssen einen 1:3-Rückstand aus dem Hinspiel gegen die Norweger aufholen.

Seit November stand Dumfries nicht mehr zur Verfügung. Der Rechtsverteidiger zog sich eine schwerwiegende Knöchelverletzung zu und musste sich einer Operation unterziehen. Insgesamt verpasste er wettbewerbsübergreifend 16 Spiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
