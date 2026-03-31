Neapel reagiert auf Lukaku-Streik

Romelu Lukaku könnte reichlich Ärger mit der SSC Neapel bekommen. Wie der italienische Topklub in einer offiziellen Stellungnahme bekanntgibt, diskutiert man derzeit über „mögliche disziplinarische Maßnahmen sowie über die weitere Integration des Spielers.“ Vorausgegangen war das Nichterscheinen des 32-jährigen Stoßstürmers beim Training am Dienstag.

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Anstatt mit der Mannschaft zu trainieren, weilt Lukaku derzeit in seinem Heimatland Belgien, um sich über die Länderspielpause zu schonen. Hintergrund ist eine Oberschenkelverletzung des Linksfußes, an der Belgiens Rekordtorschütze seit Saisonbeginn laboriert. Demnach liege der Fokus des 124-fachen Nationalspielers derzeit darauf, für die anstehende Weltmeisterschaft fit zu werden, was seinem Klub jedoch gar nicht gefällt. Welche Strafe schlussendlich ausgesprochen wird, bleibt abzuwarten. Eine Suspendierung steht im Raum.