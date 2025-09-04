Menü Suche
108 Millionen für Mourinho

von Lukas Weinstock - Quelle: as
Fenerbahces Trainer José Mourinho. @Maxppp

José Mourinhos ehemalige Arbeitgeber mussten für eine vorzeitige Trennung tief in die Tasche greifen. Wie die ‚as‘ vorrechnet, hat der Portugiese in seiner 25-jährigen Karriere insgesamt 108,1 Millionen Euro an Abfindungen kassiert.

Die 100-Millionen-Marke hat Mourinho durch seine Entlassung bei Fenerbahce in der vergangenen Woche, die ihm 15 Millionen Euro einbrachte, geknackt. Dazu kommen die Entschädigungen beim FC Chelsea (30,5 Millionen), Real Madrid (19,7 Millionen), Manchester United (22 Millionen), Tottenham Hotspur (17,4 Millionen) und der AS Rom (3,5 Millionen), sodass sich die Summe jenseits der 100 Millionen Euro ansiedelt.

