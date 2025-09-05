Gladbach: Virkus zieht Transferfazit

Roland Virkus zieht ein positives Grundfazit zum Transfersommer von Borussia Mönchengladbach. „Ich bin sehr zufrieden mit der Transferperiode“, zitiert der ‚kicker‘ den Manager, „wir haben Jungs dazubekommen, die unseren Weg mitgehen, die die Rahmenbedingungen bei uns kennen und Bock auf Borussia haben. Unserer Meinung nach haben wir Qualität dazugeholt. Jetzt gilt es, diese Jungs zu entwickeln.“ Mit Shuto Machino (25), Haris Tabakovic (31), Giovanni Reyna (22), Jens Castrop (22), Yannik Engelhardt (24) und Kevin Diks (28) sind insgesamt sechs Neue bei der Borussia an Bord.

„Wir haben es geschafft, den Kader zu verjüngen und die Gehaltskosten zu senken“, sagt Virkus weiter, „wir haben nicht alles geschafft, aber doch vieles.“ Beispielsweise hätte der 58-Jährige gerne die beiden Youngster Oscar Fraulo (21) und Grant-Leon Ranos (22) verliehen: „Es gab zwar einen Markt, aber wenn sie gehen, muss es auch eine gute Leihe versprechen. Es war in diesem Fall so, dass nicht alle Parteien davon überzeugt waren.“ Zwar ist in einigen Ligen noch das Transferfenster geöffnet, doch Virkus‘ Aussagen lassen nicht auf einen späten Abschied des Duos schließen.