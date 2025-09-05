Menü Suche
WM-Qualifikation Südamerika

„Unglaublich“: Díaz schwärmt von Bayern-Start

von Dominik Sandler
Kolumbien 3-0 Bolivien

Neuzugang Luis Díaz scheint sich beim FC Bayern so richtig wohlzufühlen. Auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Länderspiele mit der kolumbianischen Nationalmannschaft gab der 28-Jährige Einblicke in seine ersten Wochen: „Es ist immer etwas Besonderes, einem großen Team beizutreten. Und Bayern gehört definitiv dazu. Sie haben mich auf unglaubliche und sehr besondere Weise aufgenommen.“

Noch klappt beim Linksaußen wahrlich nicht alles, drei Tore und zwei Vorlagen in den ersten vier Spielen zeugen aber doch von einem starken Start. „Ich bin sehr glücklich. Ich bin im richtigen Team gelandet, der richtigen Truppe. Ich werde weiterhin bodenständig und hart arbeiten, konzentriert auf das, was noch kommt. Denn das ist erst der Anfang“, so Díaz voller Vorfreude. Beim 3:0-Erfolg von Kolumbien gegen Bolivien steuerte er eine Vorlage bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
