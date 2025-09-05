Menü Suche
Bayern verleiht Adu

von Lukas Weinstock - Quelle: fcbayern.com
Der FC Bayern parkt Gibson Adu für die restliche Saison in Österreich. Wie der Rekordmeister verkündet, wird der 17-Jährige an den SCR Altach verliehen. Beim österreichischen Erstligisten soll der Stürmer Spielpraxis auf Profiniveau sammeln.

Viel Erfolg in Altach, Gibson! 🍀

#FCBAmateure-Offensivspieler Gibson Nana #Adu wird für die kommende Spielzeit an den österreichischen Erstligisten SCR Altach verliehen. 🤝
Adu hat bislang 18 Einsätze in der dritten Liga vorzuweisen. Diese absolvierte er im Dress der SpVgg Unterhaching, an die in der vergangenen Saison im Anschluss an seine Verpflichtung verliehen war. In München steht Adu noch bis 2027 unter Vertrag.

