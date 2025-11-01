Wechselgerücht um Jackson | Barças gefährliches Problem

Everton lauert

Noch ist völlig offen, wie es nach der Saison mit Nicolas Jackson weitergeht. Dass die mit Chelsea ausgehandelte Kaufpflicht über 65 Millionen Euro (greift bei 40 Startelfeinsätzen) nicht zum Tragen kommt, ist abzusehen. Der FC Bayern könnte alternativ für denselben Betrag per Kaufoption zuschnappen oder einen neuen Preis verhandeln. Viele Argumente dafür konnte Jackson aber noch nicht sammeln. Zwei recht unbedeutende Tore gegen Pafos (5:1) und Brügge (4:0) stehen zu Buche.

Gut möglich also, dass sich die Wege im Sommer wieder trennen werden. Laut dem ‚Football Insider‘ beobachtet der FC Everton die Situation schon jetzt ganz genau. Trainer David Moyes soll großer Jackson-Fan sein. Das Onlineportal bringt gar einen Winterdeal ins Spiel – dass sich die Bayern mit Blick auf den recht dünn besetzten Sturm darauf einlassen, ist aber doch sehr unwahrscheinlich.

Alles fit?

Der FC Barcelona hat in dieser Saison mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Wichtige Spieler wie Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Raphinha, Dani Olmo und Robert Lewandowski fallen oder fielen schon aus. Fitness- und Leistungsdaten zeigen einen klaren Rückgang im Vergleich zur Saison und sollen mit den vielen Ausfällen zusammenhängen. Jetzt wird nach Lösungen gesucht, berichten unter anderem ‚RAC1‘ und die ‚as‘.

So sollen mehrere Spieler außerhalb der Trainingszeiten noch private Extraschichten schieben, um wieder auf ihr Toplevel zu kommen und Verletzungen vorzubeugen. Das vom Verein vorgegebene Programm reiche ihnen nicht aus, vor allem in puncto Krafttraining. Viele Barça-Stars seien mit der Situation unzufrieden. Im Verein herrsche aber immerhin Einsicht, Gegenmaßnahmen sollen schon in die Wege geleitet worden sein.